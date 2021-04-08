弟弟艾倫金跟祖母尹汝貞的互動讓人噴笑。（傳影提供）

以黑馬之姿獲得奧斯卡六項大獎提名的《夢想之地》，導演鄭李爍自編自導家族半自傳電影因刻畫移民血淚史，電影中的姊弟，卻是完全沒有演戲經驗的小朋友，是選角指導在韓裔社區到處覓角，甚至在韓文報紙中刊登選角新聞，耗費許多力氣之後才能找到戲中飾演弟弟的艾倫金和飾演姊姊的諾兒曹，但是令導演鄭李爍欣喜的是兩位小主角吸睛效果十足。

尤其在《夢想之地》中最可愛的弟弟艾倫金跟祖母尹汝貞的互動，因為尹汝貞要跟他睡同一個房間讓小孩子很不開心，艾倫金對祖母的童言童語叫人噴笑，讓所有的觀眾都無法不被他吸引，更被美國媒體讚譽他會偷走觀眾的心。

當時才八歲的艾倫金在拍戲時，雖然母親全程陪伴，但是導演也要求劇組工作人員每個人都要把艾倫當作大人一樣看待，不可過分吹捧他的表現，鄭李爍說：「當你對待他像個專業演員，他就會表現得像專業演員。」甚至知名媒體Indiewire資深影評都大讚艾倫金是繼《一一》的張洋洋之後，最耀眼、自然又誠懇的童星。

在電影中飾演姊姊的諾兒曹，也是另外一顆閃耀的新星，雖然戲份不多但一樣非常出彩，而且在戲裡戲外一樣都對艾倫金呵護有加，兩人的感情更甚親姊弟。有趣的是，諾兒曹對於《夢想之地》劇本的喜愛程度出乎大人們的想像，到現在她還把劇本珍惜地放在房間桌上，然後只要她有碰到表姐兄弟們就開始讀對白給他們聽，唸到最後他們都開始恍神了，所以他們現在看到諾兒都會怕。這個故事讓尹汝貞自嘆弗如，她說：「天啊！我都沒有這麼認真！」笑翻一堆人。

《夢想之地》將於4月16日口碑搶先上映，並於4月23日正式上映。

(中時 )