受十年期美債殖利率下降、聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）發表將繼續支持美國經濟復甦等言論帶動，周四美股四大指數齊漲，尤其科技股出現反彈，台積電ADR勁揚近3%，收在123.43美元。

儘管美國勞動部公布初領失業金人數為74.4萬人，略遜於市場預期，但鮑爾出席IMF 春季論壇表達美國經濟持續復甦，雖有發展不平衡的狀況，聯準會仍會大力支持等鴿派言論。

美國經濟狀況持續好轉，美股受到激勵四大指數皆上揚，道瓊上漲57.27點（或0.17%）至33,503.57點，標普500小漲17.22點（或0.42%）至4,097.17點，納斯達克指數上揚140.51點（或1.03%）至13,829.31點，費城半導體上漲34.80點（或1.07%）至3,301.26點。

由於美債殖利率下降至1.63%，刺激科技股出現回彈，台積電ADR翻紅，擺脫周三重挫逾2%的狀況，周四勁揚3.54美元（或2.95%）至123.43美元，聯電ADR上漲0.50美元（或5.58%）至9.46美元。

4大科技巨頭除臉書外皆上漲，蘋果漲2.46美元（或1.92%）至130.36美元，谷歌漲15.76美元（或0.70%）至2,265.44美元，亞馬遜上揚19.91美元（0.61%）至3,299.30美元，臉書下跌0.07美元（0.02%）至313.02美元。

(中時新聞網)