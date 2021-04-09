人生不會總是一路低潮，有落有起才是常態！搜狐網命理專欄點名，生肖兔、虎及狗的人自從明天（10日）起將開始走好運，屬兔人有財星入命，因此4月運勢會大好，屬虎人則是財運狂飆，一輩子都不會為小錢煩惱，就連運勢起伏較大的屬狗人都會迎來大富大貴的生活。
▍1. 生肖兔
屬兔人運勢上經常走低，但4月運勢大好，終於要迎來生命中的春天！自從4月10日起，屬兔人財星入命、紫氣東來，除了可以多多跟家人團聚增長福運，接下來的運勢更是十全十美，從貴人、財運到桃花樣樣不缺，這一年想不順、不發都難。
▍2. 生肖虎
屬虎人個性有志氣又有能力，一輩子都不會為小錢煩惱，而4月10日起，財神會大顯威，讓屬虎人財運更上一層樓，在事業運一路爆發的同時，存款也會跟著爆漲，有望左手發橫財，右手抱驚喜大獎，發財的機會就在身邊，屬虎人的家在這一年會變成財庫。
▍3. 生肖狗
屬狗人運勢起伏會比較大，今年可能會遇到不少麻煩，但這並不表示他們在今年不會有好運。自從4月10日起，生肖狗將會迎來一場大運，運勢會十分旺盛，財運也會隨之提升，到時候自然大富大貴。
文章來源：搜狐網
(中時新聞網)
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