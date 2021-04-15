新光三越台北南西店一館去年4月首次舉辦[i]Store獨家特賣會，遇上疫情期間需要保持社交距離，果粉一度暴衝，人數多到從一館9樓活動會館排到B2，4天有數千人搶購。限期特賣又來了，明（16日）起至18日舉辦「[i]Store SUPER Sale限量特賣會」，全新經典主機超殺優惠，Mac、iPhone、iPad、Beats福利品5折起、Apple Watch、周邊配件、展示機款、福利品下殺3折起。
這次，全新指定款MacBook Air現折6500元、全新指定款iPhone 12現折2000元、全新AirPods系列商品最高折1500元；活動期間購買iPhone福利品限量贈專屬保護貼，活動商品皆以現場為主，數量有限售完為止。其他優惠及限量組數詳洽[i]Store官網 https://www.istore.com.tw/。
(中時 )
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