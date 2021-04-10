花蓮地檢署偵辦太魯閣號事故，除了刑事部分聯合大地安全衛生人員張許富財，今天清晨台鐵花蓮工務段工程司潘堂益與施工主任熊德育各以30萬至15萬元不等交保外，台鐵也對李義祥及東新營造聲請假扣押，昨天又執行4億多元工程款債權，目前已查封累積逾8億台幣。
由於太魯閣事故造成重大死傷及財物損失，台鐵局早已在4日針對李義祥個人及名下的義祥工業社及東新營造不動產、車輛及存款聲請假扣押，分別裁定3億7600萬元及4億4830萬元財產範圍內予以假扣押。
台鐵局接著又於7日進行第二波假扣押聲請，對東新營造4 億4830萬元工程款聲請強制執行，均獲得裁准。總金額目前已經超過新台幣8億。
東新營造負責人黃平和、林長清因違反政府採購法等罪嫌，分別遭到新臺幣400萬元、300萬元交保。花蓮地檢署昨天也指揮法務部廉政署調閱相關資料，搜索辦公處所、住家共7處，約談查證共6人。
檢警調為釐清案件全貌，在廉政署、調查站人員加入專案小組後，全案也擴大追查是否有借牌、公共工程監督不力甚至官商勾結等弊端，陸續傳喚東新營造公司負責人黃平和、黃的妻子黃劉金鶴、黃的兒子黃文利及黃文豪、林長清、林的妻子黃梅燕、林的兒子林偉仁、李義祥的妻子吳沛育、蘇姓、楊姓工程幹部等14名相關人士，調查站人員也在其相關公司、住處等11處，搜查帶回好幾大箱的證物，將逐一調查。
(中時新聞網)
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