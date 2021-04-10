石門保護區內驚見2層樓高垃圾山 新北環保局重罰300萬限期清除

新北市石門區「潔寶清潔有限公司」遭民眾投訴，在石門保護區內堆放大量垃圾，數量相當驚人，最高處達約2層樓高且散發陣陣惡臭。環保局上月底再次前往稽查，依違反《廢棄物清理法》重罰300萬元並限期4月21日前清理完畢，最重將予以撤照處分。

依據網站上資料顯示，「潔寶清潔有限公司」成立於2010年，資本額100萬元，從事建築物清潔服務、廢棄物清除、資源回收等，也曾得標過政府標案。

「潔寶清潔有限公司」遭民眾投訴，未依法將垃圾送往焚化爐焚化，反而是堆置於石門區淡金公路的廠房內，且廠區位置依據新北市城鄉局公告的使用分區為「保護區」。

新北市環保局上月底再度前往稽查，廠區內仍堆放許多垃圾。（新北市環保局提供／葉書宏新北傳真）

廠區外觀雖用鐵皮圍籬圍起，但仍可看到垃圾山已高於圍籬，最高處達約2層樓高，估計堆放時間已年餘，數量相當驚人，且散發陣陣惡臭。

新北市環保局簡任技正孫忠偉表示，廠區內堆放的垃圾多以「家用垃圾」為主，為該業者從北海岸民宅、店家收取回來的垃圾，該業者每月可送至焚化爐焚化數量為500公噸，疑似超收垃圾後堆置於廠房內。

孫忠偉說，從2020年至今已稽查17次、告發7次，環保局上月底再度前往稽查，依違反《廢棄物清理法》重罰300萬元並限期4月21日前清理完畢，業者則表示會自行於4月15日前清除完畢，若法定期限內無法清除，最重將予以撤照處分。

(中時 )