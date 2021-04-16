近年來「檢舉魔人」日益猖狂，高雄市三民區更出現一位郭姓檢舉人，他在今年1到3月向警方檢舉了8300多件汽機車違停的案件，由於數量過於龐大，除了引發當地里長及民眾反彈，也被質疑光他一個人的檢舉郵寄罰單費用就浪費超過35萬元公帑，高市議員康裕成也呼籲市府可以盡早擬訂相關對策。

據了解，郭姓檢舉人短短從今年1月到3月間，就陸續向警方檢舉超過8300件的交通案件，檢舉類型以機車違規臨停紅磚人行道及紅線停車為主，主要地點大多都是在大昌路、大豐路以及建工路段，高市警三民二分局交通組光是處理檢舉案件，就耗費大量人力，且寄送罰單的郵資費用就要價超過35萬元。

康裕成表示，騎樓必須保持通暢，讓行人安全通行這無庸置疑，但在不影響行人通行的狀況下，機車能否停放於騎樓的問題，中央與地方的開罰制度不同調，導致基層員警相當困擾，他希望市府盡快擬定相關對策，讓警員有相關的開罰依據，也讓市民了解機車停放騎樓的相關規定。

三民區寶國里里長盧鴻楠認為，嚴重影響交通的違規案件本來就應該開罰，但有些只是停放於家門口、騎樓，根本沒有影響交通，那這樣是否應該以勸導方式處理，民眾時不時收到檢舉罰單都相當不滿，他也不知道要如何向里民解釋，警方接到檢舉也不能不開罰，大家都相當困擾，他希望政府制定相關辦法解決這個問題。

(中時 )