為解決大林蒲居民遷村疑惑，高雄市政府10日在大林蒲活動中心設立遷村服務中心，市長陳其邁強調一定會讓大家「歡喜搬新厝」。但揭牌典禮市府原本預計邀請的沿海六里里長全都缺席，在地居民更高分貝抗議「反遷村、要遷廠」，氣氛尷尬。

「高雄人！若將來這裡真的蓋石化專區，不管你住高雄哪裡，大家的生活品質都會一樣慘！」抗議團體在陳其邁到場前就舉牌集結，控訴政府不該是詐騙、強盜集團，掠奪民眾土地，抗議的聲浪甚至壓過揭牌典禮的配樂，讓陳其邁及相關局處首長一臉尷尬。

不滿遷村的居民強調，不要老是塑造他們「就是要錢」的負面形象。（袁庭堯攝）

陳其邁表示，3月13日遷村計畫書草案說明會後，府內已針對居民意見開過兩次會，也與行政院、經濟部協商增加預算。今起設立「大林蒲遷村服務中心」，現場有10位專員，考量居民上班及作息，每天服務時間為早上8點半至晚上8點，週末無休，面對面協助當地居民釐清遷村疑惑。

面對居民抗議聲浪，陳其邁強調，公布計畫書草案只是第一階段，為保障民眾財產權、生活權及社會權，後續會不斷舉辦說明會，他都會親自主持，「大家沒有共識，大家覺得都不想遷，那這個遷村計畫不會成功」。

「大林蒲遷村服務中心」在抗議聲中揭牌。（袁庭堯攝）

陳其邁強調，一定會照顧好大林蒲村民，遷村後的環境更好。（袁庭堯攝）

陳其邁強調，遷村地點選在鳳山小港段，當地交通便利，在公共服務、社會服務、醫療、教育等方面都會讓居民享有更好的生活品質。

都發局表示，服務中心提供解說遷村安置計畫書草案有關各項查估標準、補償與救濟內容、補償救濟金之試算服務。另也會聽取其他意見供計畫書修改參考，行動不便或有個別需求者還可提供到府解說服務。

服務中心提供解說遷村安置計畫書草案有關各項查估標準、補償與救濟內容、補償救濟金之試算服務。（袁庭堯攝）

(中時 )