調查局近日接連爆發多起性騷擾醜聞，調查局10日發表聲明，對於發生多起性騷擾事件，深感痛心與遺憾，將坦然面對，澈底檢討，絕不護短，依法嚴辦，積極推動建立性別友善優質職場。

調查局近日發生一連串性騷擾事件，包括台北市調處外事站副主任陳秀銘強吻女調查官，遭北檢依強制猥褻罪起訴，另桃園處機動站犯防組長高得志亦涉對女同事性騷擾，調查局上月召開考績會，對高記一小過，調任基隆市調查站調查專員。

調查局今聲明，調查局一向重視建立兩性工作平等的正確觀念，已於去年9月，針對全體人員辦理18場次性騷擾防治專題演講，其中實體專題演講17場次，以及聯合視訊1場次，強化正確的性別意識觀念，營造性別友善優質職場，將性騷擾防治內化到日常工作及生活中，以尊重包容促使調查局文化更為和諧、優化。

調查局對於發生多起性騷擾事件，除深感痛心與遺憾外，亦將坦然面對，澈底檢討，絕不護短，秉持「毋枉毋縱」及「依法嚴辦」原則，以彰顯調查局重視兩性工作平等及嚴懲性騷擾事件決心。

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(中時 )