帛琉旅遊第4團今日載著41名出發，帛琉政府取消航班的7成載運限制，中華航空認為有利於台帛旅遊泡泡的發展，雄獅旅行社總經理裴信祐也帶著17名旅客，要實地走訪推廣帛琉旅遊。

雄獅對4月1日首發團43名旅客進行調查，帛琉旅遊的滿意度高達96％，大多數人對於相隔1年半可以再度出國感到興奮。雄獅認為，帛琉當地防疫措施良善，人潮也不如台灣各景區擁擠，是一個很安全的地方，非常適合做為第一個示範性旅遊泡泡。

雄獅總經理裴信祐今帶領17名旅客，將暢遊帛琉5天4夜。雄獅認為，旅遊泡泡投入初期可能造成虧損，長期來說政策會鬆綁，成本會下修，終究會回歸市場機制。而首發團後旅客口碑相傳，詢問度也有增加，自4月21日起已經看到明顯的市場需求，對泡泡深具信心。

華航指出，今日CI028班機搭載51名旅客，包括41名由台北前往帛琉旅遊的團客；回程CI027班機則預計搭載18人由帛琉返回台北，其中12名為團客。

華航說，日前已主動調降機票價格，後續也取消收取旅行社訂位作業金，希望協助旅行社加強銷售，共同努力促進台帛旅遊泡泡的發展，後續將配合政策及市場需求，安排適當的飛航班次。

(中時 )