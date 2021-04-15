湊一鍋微風南京店盛大開幕，限定「七格鍋」滿滿湯頭一次滿足。（湊一鍋提供）

湊一鍋微風南京店盛大開幕，限定「七格鍋」滿滿湯頭一次滿足。（湊一鍋提供）

主打亞洲新式創意伙鍋的湊一鍋，在網路上被封為最流行的「潮鍋」，微風南京店於四月十六日開幕，提供多種湯頭，消費者可選擇二格鴛鴦鍋、四格鍋，另外還有八人以上限定的七格鍋，可同時品嚐不同美味湯頭，開幕期間推出限量5000支的SHAPETIME北歐冰淇淋免費吃，還有三重優惠活動，最高可享五折優惠。

行銷總監項俊仁表示，湊一鍋創立於2018年，目前台北市有敦南店及大安旗艦店二家分店，在疫情穩定及內需餐飲市場日漸活絡下，4月16日於微風南京開第三家分店，以全新東方風格出發，主打亞洲新式創意伙鍋，以亞洲料理延伸各種精緻湯底，店內提供包含台式麻辣湯、泰式冬蔭功湯、越式牛肉清湯、日式起司牛奶湯、印度咖哩黃金湯等九種不同湯底，多種湯頭一次滿足；項俊仁指出，湊一鍋命名就是以湊伙開鍋為概念，有別以往人頭計費方式，改以湯底數量計費，以二格鴛鴦鍋為例，單一湯底費為180元，二格鍋為360元，越多人吃越划算，也可以在網路上呼朋引伴，湊伙開鍋。

除了湊鍋特色外，湊一鍋提供多種副餐選擇，其中「關廟麵」獨家吃法更讓人驚艷，消費者可以自己DIY「香濃麻辣拌麵」，將台式麻辣湯與特調花生芝麻醬，以1加1經典比例調合，拌上帶有嚼勁的「關廟麵」，最後灑上蔥花，香濃麻辣拌麵華麗登場，是消費者不可錯過的推薦副食，不再只是王子麵或冬粉。而吃火鍋一定少不了桌邊飲品，湊一鍋的珍珠紅茶拿鐵，選用台灣小農柳營純鮮奶；而Ｑ彈珍珠結合2021世界品質大賞金獎的黑糖道，更打出黑糖珍珠單杯70元親民價，另外也有翡翠檸檬、烏梅紅茶可供選擇。

項俊仁最後指出，為慶祝湊一鍋微風南京店展店，特別與北歐品牌「SHAPETIME」雪酪冰淇淋合作，它是來自拉脫維亞的北歐品牌，訴求100％純天然、零脂肪及超低卡路里，市售價為79元，開幕期間提供限量五千支，全門市免費享用，現場提供「芒果、覆盆莓、奇異果」三種口味，在享用完火鍋後，以清爽的冰品做為完美的結尾。

活動內容包括揪團湊隊，限時三天每日二十組五折優惠，微風南京店特別舉辦每日限量五折活動，凡於四月十六日起至十八日，中午十一點及下午六點，現場候位各十組名額。活動二：消費滿千送百，活動期間於微風南京店消費滿1000元，即贈送湊一鍋500元抵用券，滿2000元送湊一鍋1000元抵用券。活動三：加入會員好禮三選一，滿滿大肉盤即刻兌換，只要VIP會員上線，加入會員即享好禮三選一優惠，現場免費兌換丹麥梅花豬或美國牛五花或蚵仔乙盤，另外還有會員生日好禮再送美國極上阪腱牛或臺灣松阪豬乙盤。

(中時 )