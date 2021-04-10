帛琉旅遊泡泡首波共有4個航次，在第2、3個航次大多數旅行業者都關團停售後，今（10日）第4個航次5天4夜遊程如期出發，乘載約40多位團客，業者透露，首發團回來後口碑佳，許多業者都有感帛琉詢問度升高，且近日帛琉方取消7成載運限制及旅客驗證中心費用，華航也再降票價及放寬機位訂金規範，6家業者因此願意再拚帛琉旅遊販售，目前將接著持續開賣至5月底，每周出發2航次。

雄獅旅遊力挺旅遊泡泡，今日航次更由其董事總經理裴信祐親自帶隊出團，也佔下此班團客最多的17位出團人數，雄獅指出，雖投入初期因時間過於倉促，成效不彰可能造成虧損，長期來說政策會鬆綁，成本會下修，終究會回歸市場機制，也因雄獅調查首發團旅客滿意度高達96％，口碑相傳讓詢問度增加，4月21日起已看見明顯的市場需求；雄獅更表示，帛琉就像台灣離島一樣安全，期待未來返國後的檢疫措施能鬆綁，防疫成本能降低。

還有業者私下透露，目前雙方政府和市場都有往好的方面去調整，華航也持續有跟旅行業者開會討論、釋出善意，給業者的轉圜空間多一點，也較有信心繼續跟進，在這樣的情況下，「旅遊業者沒立場放棄」。

力拚帛琉旅遊買氣，五福旅遊近日更展開異業合作，凡訂購4月30日前出發的帛琉旅遊，就豪氣贈送每人1個29吋百夫長旅行箱。此外，除了仍會附贈旅客浮淺專用的全新咬嘴及出海防水袋，即日起再送每位旅客桃園城市商旅免費住宿2晚，讓旅客出發帛琉前1天可先在桃園度假過夜，自帛琉回台後也不用趕著回家，能在桃園住1晚後再悠閒返家，不住宿者也可減免500元團費；對度蜜月的旅客，更貼心提供喜帖與每房1瓶紅酒。

(中時 )