嘉義縣中埔鄉公所今10日在嘉檳文化館舉辦國中小學第5屆「藝起童樂」學生藝文聯展，同時頒發優秀學生獎助學金。（嘉義縣政提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣中埔鄉公所今10日在嘉檳文化館舉辦國中小學第5屆「藝起童樂」學生藝文聯展，同時頒發優秀學生獎助學金，11所國中小學學生以「產業」主題，透過天馬行空的想像，創作出許多豐富的作品，其中中埔國小將畫作以立體輸出拼裝成裝置藝術，讓參觀者按圖索驥，找出相對應展覽圖畫，進一步了解中埔產業，是藝文聯展一大亮點。

中埔鄉長李碧菁感謝各國中小學校長對藝文活動的用心與支持，表示中埔鄉公所爭取文化部支持，與學校、社區從文化、產業和生態進行連結，從小培養學生地景創生概念，包括今年藝文聯展以地方產業為主題，讓學生以藝術作品領略地方產業文化脈絡，同時透過在嘉檳文化館的常態設展，讓鄉內學生有更多參與藝術及展出作品的機會，亦提升展館使用頻率。

嘉義縣中埔鄉公所今10日在嘉檳文化館舉辦國中小學第5屆「藝起童樂」學生藝文聯展。（嘉義縣政提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣中埔鄉公所今10日在嘉檳文化館舉辦國中小學第5屆「藝起童樂」學生藝文聯展。（嘉義縣政提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁指出，中埔鄉小朋友以產業為主題，透過圖畫、美勞呈現出結合家鄉認同與創作的豐富作品，凝聚了鄉民對地方的感情和向心力，足為各鄉鎮市學習，他要給予中埔鄉高度的肯定。

嘉義縣中埔鄉公所今10日在嘉檳文化館舉辦國中小學第5屆「藝起童樂」學生藝文聯展，同時頒發優秀學生獎助學金。（嘉義縣政提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣中埔鄉公所今10日在嘉檳文化館舉辦國中小學第5屆「藝起童樂」學生藝文聯展。（嘉義縣政提供∕呂妍庭嘉義傳真）

另外，中埔鄉公所每年表揚品行端正、努力勤奮及成績優異的同學，今年授獎學生人數106人，由翁章梁和李碧菁頒發獎狀及獎助學金，表達鼓勵與祝福。

(中時 )