為減緩雲林縣地層下陷，雲林縣政府與中央合作推動各項防治計畫，2020年顯著下陷面積為103.8平方公里，相較2011年的397.6平方公里，縮減達293.8平方公里，主要在於湖山水庫啟用後，每年約可減少1億餘噸地下水抽用量，有效減緩地層下陷，確保縣內高鐵行駛、工業區發展不會受到影響。

雲林縣長張麗善表示，推動地層下陷防治，首要課題為如何充分調蓄地面水源及適時涵養地下水源，以前雲林地區並無水庫等蓄水設施，地面水源沒有適當的調蓄空間留存不易，為滿足產業用水需求大多鑿設水井抽取地下水，導致縣內地層下陷嚴重。

張麗善說，2016年4月湖山水庫啟用後，可提供地面水源適當的調蓄空間，配合水資源的妥善管理，估計每年可減少1億餘噸地下水抽用量，亦可於枯水期調配地面水源、豐水期時涵養地下水源，營造環境永續利用，可以說湖山水庫的興建營運，對於地層下陷防治居功甚偉。

另外，為了高鐵的行車安全，交通部針對高鐵彰、雲、嘉路段辦理地層下陷監測作業，依據台灣高鐵公司「109年度高鐵沿線地層下陷監測成果報告」，雲林地區計有3處下陷量，分別為跨越雲林158縣道下陷量2.5公分、跨越省道台78線下陷量3公分、雲林高鐵車站下陷量3.9公分，均在安全許可範圍內。

為防治地層下陷對高鐵結構設施的影響，台灣高鐵公司自2003年起，委託工業技術研究院定期辦理沿線地層下陷監測作業，同時針對軌道平整度進行檢測。交通部鐵道局則監督台灣高鐵監測高鐵橋墩下陷情形，適時調整軌道墊片、橋梁支承及必要結構補強，確保高鐵結構及營運安全。

張麗善強調，近來外界對於高鐵安全問題非常關心，縣府團隊特別加以說明，讓大家可以清楚了解目前狀況，高鐵的營運有專責單位持續監控確保其安全，而各項地層下陷防治工作也由中央及地方持續推動改善中。

(中時 )