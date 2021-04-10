張震和蕭艾主演的舞台劇《江／雲・之／間》，為賴聲川導演暌違10年於台北發表之全新製作，上周於台北首演5場，幾乎場場爆滿，觀賞嘉賓包含導演侯孝賢、前金馬獎主席焦雄屏、王月、五月天石頭、曾寶儀、范曉萱及殷悅等均盛讚，范曉萱更表示：「看得我老淚橫流，好多層的感悟，後勁很強。好戲！謝謝你們！」好評一夕間促進北中南票房成長2成。

張震與蕭艾於舞台劇中的世紀戀情，在相聚不易的大時代氛圍包裹下，濃濃的深情感動全場1500名觀眾，場邊更是不時傳來啜泣聲。焦雄屏說：「看的時候和看完之後，千思萬緒一起湧上來，即使討論時仍會哽咽！謝謝您們！」曾寶儀、王月看完也讚不絕口，Melody直誇台詞每一句都穿入人心，「我哭到無法自拔，口罩都是淚水」。

《江／雲・之／間》4月17日至18日於高雄衛武營還有兩場演出，6月5日至6日則是於臺中歌劇院此次最後兩場，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。

(中時 )