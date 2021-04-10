體重超標竟然要被扣薪水，大陸河南鄭州一名王姓男子，連續2年被公司扣薪水，多達1萬人民幣（約台幣4.3萬元），而扣薪水原因是王男體重超標，未達公司標準，王男不禁無奈嘆，一直不認為自己過重，只是外型高壯，奇葩規定也讓網友感到不可思議。

王男在鄭州一間物業管理公司工作，並擔任主管職，公司在2019年10月，突然發出公告，要求員工實施「體型達標活動」，男性的體重標準為，身高減去105後的數字，超出、或低於標準體重的10%，就會被判定不合格。

王男無奈說，原本不認為自己胖（圖／取自廣州日報大洋網）

根據陸媒報導，王男表示自己身高180公分，體重110公斤，如果按依照公司規定來看，體重超標25公斤，若沒減重到75公斤，每個月就會被扣500人民幣的薪水（約台幣2100元）。目前已經被扣掉1萬人民幣薪水的王男，透露正在努力減肥，一天只吃一餐，雖然已經瘦下15公斤，但仍未達到標準。

新聞曝光後掀起網友熱議，面對詢問，該公司經理先是表示「沒扣薪水」，但事後又改口說，只要王男體重達標，就會將扣掉的薪水歸還，還舉例有同事體重達標後，一次拿回被扣掉的薪水，不過此規定造成網友反彈，最後公司回應，後續會再討論，並修改不恰當的規定。

(中時新聞網)