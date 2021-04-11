「美國有線電視新聞網」（CNN）10日報導，關係人士向其提供資料，稱在多種考量下，目前已獲得新冠肺炎（COVID-19）疫苗施打資格的12萬名美國陸戰隊官兵中，有接近40%的人拒絕接種。在疫情持續下，恐影響其戰備狀態。

報導指出，美國陸戰隊現役和預備役官兵總數約22萬人，目前有約7.5萬人已接種疫苗、4.8萬人拒絕接種，另有約10萬人還在等待疫苗。個別單位的拒絕接種比例更可能接近60%，例如美國陸戰隊位於北卡羅萊納州的重要基地、第2陸戰隊遠征軍（II Marine Expeditionary Force）駐地勒瓊營（Camp Lejeune）的約2.6萬官兵中，便有超過1.5萬人拒絕接種。

美國陸戰隊發言人費魯舍（Kelly Frushour）上校表示，官兵選擇不接種疫苗的原因包括將接種權利讓給他人、已因其他原因獲准接種疫苗、有疫苗過敏風險，或等待疫苗在通過更多認證後，真正被認定為可強制性接種的疫苗。

由於新冠疫苗尚未獲得足夠測試和認證，目前美國食品暨藥物管理局（FDA）僅給予部分疫苗緊急使用許可，也讓美軍無法強制旗下官兵接種疫苗。美軍官員指出，大多數官兵對接種疫苗抱持猶豫的態度，主要是擔心疫苗研發速度太快，或其可能帶來的長期影響。

由於美軍於全世界範圍駐軍，在疫情尚未消弭之下，若美軍仍有如此大量的官兵拒絕接種疫苗，將可能在危機來臨時影響其戰備能力。上個月才有部分民主黨國會議員共同向總統拜登呼籲，應讓美軍強制接種疫苗，並稱官兵們拒絕接種的決定，是被「假消息和懷疑論」所影響。

(中時新聞網)