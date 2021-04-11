大甲鎮瀾宮媽祖遶境9日晚間11時5分起駕，展開9天8夜的遶境行程，逾10萬信眾參與遶境，一名男子在臉書PO出大甲媽遶境的空拍圖，萬頭鑽動的場面超級震撼，人潮多到把街道擠爆，連網友們看了也驚呼「今年人真的很多」、「好熱鬧喔」。

一名網友昨天在臉書「爆廢1公社」分享大甲媽遶境空拍照，彰化街道上滿滿都是人，每個角落都是擠爆的人潮，放眼望去一片人頭海，超熱鬧的夜晚讓原PO直呼「今年大甲媽遶境太多人了吧！」，在現場的信眾形容，隊伍裡面完全就是靜止的狀態，只能被人潮推著走，「我都看到黑色的後腦勺，媽祖鑾轎都被擠得看不見」，連彰化人也看嚇傻，「今年真的是超級超級多人，身為本地人，真的被今年的人潮嚇死」。

住在遶境路線旁的民眾指出，去年遶境受疫情影響延後舉辦，參加的信徒明顯少很多，加上今年疫情趨緩以及大環境不景氣，參與的信徒較去年增加不少。

對此，網友看到人山人海的空拍照，嚇到紛紛留言：「嚇死...好多人」、「彰化不夜城了」、「去年沒辦法遶，今年加倍遶起來」、「我的媽，我在想回鑾去的說」、「跨年演唱會都沒這麼多人」、「祈求媽祖娘娘能保祐全台灣的人民百姓一切平安」、「大家悶太久了！」。

去年因疫情緣故，大甲媽遶境延期至6月舉辦，當時遶境隊伍急行軍，傍晚5點天光還亮，就已經通過民生地下道，與今年萬頭鑽動的人潮差很多。(資料照)

大甲媽祖於9日晚間11時5分起駕，昨天(10日)上午行經台中市龍井、大肚區，下午1點半進入彰化境內，預計今天(11日)傍晚抵達雲林縣西螺鎮，12日中午抵達嘉義縣新港鄉。為防不法份子滋事，這次大甲媽遶境彰化警方首度出動600面拒馬，綿延200公尺至長興街口，加上300名優勢警力人牆，淨空民生地下道，管制人車進出。

(中時新聞網)