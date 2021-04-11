4月5日晚間中火3號機突襲式點火預熱，「中火大戰」再響戰鼓，台電說明，除了確保4月備轉容量率能維持在10％以上，以及因應部份機組4月後的排修才重啟；氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，「部份機組的排修」其中就包括核三廠一號機，民進黨政府保證的「沒有核電也不缺電」卻不得不啟用燃煤，只是印證台灣「非核即火」，在如今政治正確下，核電被污名，而台電做為負責穩定供電的國營事業，卻被中央政府逼著向台中市民開戰，有苦說不出。

楊家法表示，4月6日中火三號機加入，台電稱能提升機組調度彈性，但「部份機組的排修」其中就包括核三廠一號機，預定從4月7日起至5月24日止，進行為期48天的大修，另外6月要除役核二廠現在發電量每天逐漸減少。

然而這些並不是巧合，只是印證了台灣「非核即火」，而且這個火有很大的機率只得用燃煤來補上，燃氣補核會使系統更失去升降彈性，但不管用燃氣或燃煤，它的碳排及空污問題都遠大於核能，「台灣最奇怪的是政府每年都高喊要減碳、要對抗空污，但前幾年協和電廠和大林電廠這些最老舊的火力機組卻強行續命，核電廠卻不考慮延役。」

楊家法指出，民進黨政府宣稱「沒有核電也不缺電」，民進黨完全執政的2017年到2020年，再生能源發電量只從4.8％成長為5.4％，4年只增加0.6％，其中大部分還是水力發電，但近2年面對極端氣候，水力完全看天吃飯，當然只能回頭狂燒煤。

楊家法說，台灣大幅提升天然氣佔比的能源政策與全球爭相倡議的「2050淨零排放」反其道而行，「台電做為負責穩定供電的國營事業，卻被中央政府逼著向台中市民開戰，眼看著彼此弱弱相殘，政客財團卻躲在背後坐享利益，執政黨寧可多燒煤也要堅持廢核政策，以核養綠到底擋了多少人財路？」

或許有人會問，怎麼不開南部的興達電廠？4月4日南部才弄了個反空污大遊行，興達開下去是給陳其邁難看，開中火三號機就是中央和地方各持已見，頂多撤銷台中市府的處分而已，在「政治正確」來看，當然是持續讓高雄的興達電廠減煤，以保留綠營執政城市的政治空間。

(中時 )