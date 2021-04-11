買屋是許多人一輩子的夢想，買了房子當然要照自己的喜好裝潢，但一名網友抱怨，被長輩強勢安排認識的人做裝潢，說這樣才妥當，結果過程中問題不斷，讓屋主氣炸。眾多網友深有同感，紛紛回應：「寧可事前當壞人，也別事後當孫子」、「認識的，真的沒有比較便宜，受害者路過」、「最討厭這種半桶的出來當統包」。

「裝潢不要找認識！」，一名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文抱怨，表示自己的房子要裝潢，被長輩插手要求給認識的人做，說錢要給自己人賺、自己人做裝潢才穩妥，還說對方跟著設計師在七期裝潢過所以也會畫設計圖。

但一開始就大小問題不斷，長輩還反過來要求原PO不要給師傅壓力，說他們平常很忙原PO該配合他們、還說原PO要求太高。原PO抱怨「這位覺得自己很忙的木作先生，你很忙可以不要接我這個工程，想與你討論裝潢，你一律已讀不回，你不想回我也不想多說。可是你人都還沒跟我討論過，突然說設計圖畫好了，你是托夢來跟我討論過嗎？」。

這樣的狀況引發眾多網友回應提問，原PO補充說明，長輩堅持要找對方做，自己不想，但錯在妥協；原本可以不裝潢，但長輩寧願出錢也要叫他重新裝潢，說好不干涉但後來翻臉還親情勒索；還在貼磁磚中已花約60多萬，長輩覺得認識的不用合約；親情勒索這件事，目前真的沒辦法解決。

網友則回應：「錯在妥協，這句話真的很多人都會發生」、「過不了親情勒索 那藥石罔效」、「所有一切裝修、裝潢絕對不要找認識的人，連親戚都不要，一定要有合約」、「真的不要找認識的!! 苦主+1」、「你不是錯在妥協，而是錯在『不用花錢』」。

(中時新聞網)