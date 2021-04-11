世界麵包大賽冠軍陳耀訓。（慶祝烘焙提供）

世界麵包冠軍陳耀訓，攜手昔日恩師張家豪，師徒兩人將推出客座交流活動，並限定銷售新烘焙作品，單款52至100元。其中陳耀訓設計「馬告鳳梨酥」、「天使之鈴」兩款創新麵包；張家豪設計「高達櫻花蝦」、「油漬番茄巧巴達」兩款歐式麵包。而陳耀訓也將在4月13日客座慶祝烘焙（士林區福國路7號）交流，共4款的限定商品於4月中旬於自家烘焙店推出。

雙方表示，客座交流的難度，不僅僅在商品的設計，更多的時候則是在執行層面。由於兩間麵包店的小至人員、流程，大到器材、設備皆不相同，要如何修正調整都是客座必須克服的議題。客座活動則將在4月中旬展開，先由陳耀訓於4月13日客座慶祝烘焙，他設計的兩款麵包：「馬告鳳梨布里歐」和「天使之鈴」，同步在4日13日至4月19日於慶祝烘焙限量販售；張家豪則將在4月19日客座陳耀訓．麵包埠，並於4月20日至4月25日，在陳耀訓．麵包埠銷售他設計的兩款麵包「高達櫻花蝦、「油漬番茄巧巴達」。

慶祝烘焙創辦人張家豪。（慶祝烘焙提供）

(中時 )