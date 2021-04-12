國際知名唐風珠寶藝術家張櫻覺， 推出《夢迴殿堂》2021年個展。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

國際知名唐風珠寶藝術家張櫻覺，20年來每年3月，都會在香港舉行國際珠寶展「國際設計師區」，發表最新的「唐風藝術」珠寶設計作品，因應新冠肺炎疫情，無法出國辦展，今年在台中市舉行個展，其珠寶獨具東方文化、藝術、個性感，取材大膽特殊且鑲工精緻，在國際時尚舞台上，令人驚艷。

張櫻覺指出，唐風藝術珠寶設計的主軸精神，是跨越千年時空擷取最興盛的唐朝人文文化、生活藝術、浪漫的詩詞意境等；這次因疫情意外滯留家鄉，在好友采采畫廊執行長李信東穿針引線下，張櫻覺展出多年珍藏。

張櫻覺結合設計上的功力，對古典文物、藝術度的喜愛，加上旅遊中所得到的靈性體悟，即以3D概念一一傾注於作品上，因而造就出不受限寶石材料、無國界的現代時尚；每件創作不僅獨具魅力、更足堪成為傳家寶。

個展上，珠寶包括，「東方殿堂之美」、「彩蝶飛舞戲花間」、「舊愛新歡憶風華」3大系列；其中，胸針、項墜兩用的「樓前花開香滿堂」為「東方殿堂之美」的代表；另1件「金秋花魁－芙蓉頌」胸針，因空靈優雅又顯嬌貴的姿態，備受矚目，即日起在台中市道禾六藝文化館，精彩展出。

(中時 )