陳以芸。(大會提供)

擁有多年國家代表隊教練經驗的郭慶豐教練，這次110年台北市青年盃滑冰錦標賽中帶了陳以芸及賴岑晰兩位學生參與了菁英兒童組的賽事，其中年僅8歲的賴岑晰更被外界喻為「滑冰神童」，兩位未來都有望比肩現在的台灣一姐丁子涵，雖然兩愛徒的未來不可限量，但郭教練最期盼的卻是希望她們倆能快樂溜冰。

雖然手上握有兩位前途無可限量的滑冰後起之秀，但郭慶豐教練並不想給他們太多壓力，他說道，過往的自己十分嚴厲，選手成績當然相對優異，不過在他們眼神中卻看不到快樂，他最大的希望就是「陳以芸、賴岑晰兩人可以溜得開心、快樂，而不是有了點成績，小小年紀就承受高競爭的壓力，畢竟她們還是小朋友。」

郭慶豐教練透露，兩人的優缺點剛好互補，賴岑晰擅長旋轉、陳以芸擅長跳躍，他笑說：「如果可以合而為一應該會很可怕，甚至可以去參加低齡組的比賽了，」其中8歲賴岑晰家住台中，每周只能利用周末時間北上練習，所以有今天成績顯得太別珍貴。

對於外界為賴岑晰冠上「滑冰神童」封號，郭教練認為，「岑晰的模仿力很強，看到別人做什麼動作就會想學，所謂神童，就是她懂得創造屬於自己的特色。」不過雖然被譽為神童，她也才在菁英兒童組出賽第三次而已，缺乏比賽經驗是她現階段最大的罩門。

陳以芸除了溜冰場上的優異表現外，更是成績名列前茅的國小資優班學生，郭教練笑稱她是「練習型選手」，練習時都很強甚至零失誤，不過這次青年盃也才是她的第2場菁英兒童組賽事而已，仍須慢慢累積比賽經驗。

陳以芸說：「雖然曾經因為動作做不好練到哭，但自己從沒想過要放棄。」她媽媽則認為，「身為她的父母，我們的角色就是支持，對於她未來就是採開放態度，重點是以芸本身的意願。」

(中時 )