台中樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄祈安植福」，在台中市長盧秀燕扶轎起程展開為期22天的遶境活動。（馮惠宜攝）

台中樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄祈安植福」12日展開為期22天的遶境活動，立法院副院長蔡其昌，也率立委何欣純、莊競程點燃第一聲起馬炮。（馮惠宜攝）

台中樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄祈安植福」12日展開為期22天的遶境活動。（馮惠宜攝）

點燃起馬炮，邁入200年，全台遶境時間最長的媽祖遶境活活動：台中樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄祈安植福」12日上午在台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌、樂成宮董事長郭松益等人共同扶轎下，展開為期22天的遶境活動，市長盧秀燕也特別祈請：早降甘霖。

台灣三月逍馬祖，繼大甲鎮瀾宮大甲媽、白沙屯拱天宮媽祖之後，台中樂成宮旱溪媽祖也在12日早上8點起駕展開遶境，除台中市長盧秀燕、立法院長蔡其昌、立委何欣純、莊競程以及地方議員、里長全員到齊，一起祈福、獻禮恭送遶境隊伍起程。

樂成宮董事長郭松益說：農曆三月旱溪媽祖遶境十八庄祈安植福活動是延續清朝道光三年(西元1823年)至今有200年歷史的傳統宗教民俗活動，旱溪媽祖遶境十八庄，遶境天數長達22天及行經路程公里數為全台之冠，活動已延續200年，今年停駕或駐駕宮廟有99座，行經區里別多達11區域116里，涵蓋烏日區、霧峰區、大里區、太平區、東區、南區、南屯區、北屯區、北區、西區、中區等行政區域。

台中市長盧秀燕表示，樂成宮是台中歷史最悠久、香火最興旺的宮廟，她祈請媽祖保佑，國泰民安、風調雨順、早降甘霖；立委院副院長蔡其昌也表示，台灣上半場防疫成功，下半場繼續努力，他也祈求台灣有水有電，雖然無法控制天要不要下兩，但要努力找水源，他長期以來都祈求旱溪媽庇佑，希望這次也能如願、

吉時一到，哨角不斷響起低沉莊嚴聲音，恭請旱溪媽祖起駕，護駕隊伍依序排開：頭燈、小宮燈隊、宮大旗、繡旗隊、三十六執事等隊伍整齊排列於廟埕兩側，女子神轎班踩著大小禮步，向樂成宮宮內眾神行辭行禮，浩浩蕩蕩送駕民眾，也緩緩步伐恭送媽祖出巡。

(中時 )