時常有名人顏面神經麻痺，嘴歪眼斜，通常用藥沒多久就會復原，但一名56歲張女士右臉半癱，被當成顏面神經麻痺治療，卻2年未復原，轉到衛福部彰化醫院求助耳鼻喉科，這才發現張女士其實是腮腺癌，腫瘤已侵犯顏面神經，才會造成顏面失調。

●突然顏面失調治療無效 恐致腮腺腫瘤惹禍

衛福部彰化醫院耳鼻喉科許嘉方醫師表示，如果顏面神經麻痺治療無效，就要警覺可能是腮腺癌。腮腺位於耳朵下方，是一種唾液腺，會分泌大量的唾液到口腔幫助食物攪拌與消化，小孩子易被病毒感染發炎腫大，俗稱豬頭皮；而顏面神經從腮腺經過，分別控制額頭、眼部、臉頰、嘴角和下巴的肌肉收縮，所以，腮腺腫瘤如果大到壓迫或侵犯顏面神經，便會造成顏面失調。

衛福部彰化醫院耳鼻喉科許嘉方醫師表示，如果顏面神經麻痺治療無效，就要警覺可能是腮腺癌。(圖/健康醫療網提供)

●留意嘴歪眼斜症狀 早發現治療可保留顏面神經

顏面神經麻痺造成嘴歪眼斜的症狀，通常經藥物治療後，大部分會在3個月內痊癒，但如果是腮腺腫瘤造成，就必須要解決腫瘤問題。

許嘉方醫師強調，腮腺腫瘤約8成為良性，2成是惡性腫瘤，一般會建議患者手術切除。

若發現耳朵下方有腫塊，且出現顏面神經失調的情形，就要高度懷疑是腮腺腫瘤所致，一定要馬上找耳鼻喉科醫師詳細檢查，以免延誤病情。

(中時新聞網)