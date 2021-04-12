菲律賓東方的熱帶擾動94W，美國模式模擬最快2天後會增強為今年第2號颱風舒力基，且又大又強，但氣象達人彭啟明表示，在太平洋高壓不強的情境下，颱風北上時很難會到台灣附近，反而加強或延長台灣附近的東北風，導致春雨、鋒面來不了，午後雷雨也長不出來，對水情更不利。

圖為美國模式模擬，「舒力基」颱風生成後會北上，反而讓春雨、午後雷陣雨來不了。(翻攝自 彭啟明臉書)

圖為歐洲模式也模擬，「舒力基」颱風會往北走。(翻攝自 彭啟明臉書)

彭啟明今天在臉書指出，大家都很期待颱風來解旱象，確實菲律賓東方的熱帶擾動3、4天後有機會發展成颱風，被命名為第2號颱風「舒力基」，不過颱風路徑預測上仍以往北的機會較高，在太平洋高壓不強的情境下，很難到台灣附近。

彭啟明說，颱風無法到台灣，主要是4月的颱風仍有東北風或北方冷高壓盤據，北上到台灣附近的緯度時已不容易存活，反而是颱風會加強或延長台灣附近的東北風，在東北風持續影響下，不僅春雨鋒面來不了，就連午後雷雨也長不出來，對中南部水情很難有助益，旱災更慘。

彭啟明表示，根據未來一、兩個月的最新預測來看，恐怕到5月下旬，台灣都還是顯著偏乾的環境，雖有鋒面通過，但大多只能在北部、東北部有零星陣雨，中南部只能靠逐步回溫時很零星的午後熱對流，但多數發展不太起來，縱使發展起來也偏弱，旱象的情境恐怕仍要持續一段時間，目前水情實在不樂觀，建議做好最壞的打算，一起努力省水共體時艱。

(中時新聞網)