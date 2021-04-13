NVIDIA(輝達)發表最新用於自動駕駛車的次世代人工智慧(AI)處理器NVIDIA DRIVE Atlan，該款處理器可提供超過1000 TOPS的運算量，鎖定各大車廠將於2025年推出的車款。

NVIDIA先前用於自駕車的處理器NVIDIA DRIVE Xavier(30 TOPS)，現在已經用於量產的汽車和卡車上，而各大頂尖車廠已經在從2022年的生產線中，選擇使用 NVIDIA DRIVE Orin(254 TOPS)。NVIDIA DRIVE Atlan鎖定2025年及之後生產的汽車，將擴大NVIDIA DRIVE系統單晶片系列產品的領導地位。

在單一晶片上的NVIDIA DRIVE Atlan是NVIDIA自駕車集中運算藍圖中的最新產品，將AI和軟體與最新的運算、網路和安全融合在一起，從而實現前所未有的效能和安全性。

DRIVE Atlan將採用NVIDIA的次世代GPU架構、新的Arm CPU核心，以及深度學習和電腦視覺加速器。NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示：「運輸業需要擁有一個可用上數十年的可靠運算平台。軟體投資太過龐大，無法為每輛車重複投資。NVIDIA DRIVE是最先進的AI和自駕車運算平台，具備豐富的全球軟體及開發者產業生態系，而且每一代在架構上都能相容。今天宣布為產品發展藍圖加入新的生力軍，全新的DRIVE Atlan真的是一個技術奇蹟，它融合了NVIDIA在AI、汽車、機器人、安全性及BlueField安全資料中心方面的各項優勢，為客戶打造安全的自駕車隊。」

(時報資訊)