大批網友力推便宜又好用的刮刀，來刮除洗完澡後留在浴室的地面的水。(達志影像)

在外租屋的浴室很少會有對外窗、抽風機，一名網友表示，前陣子搬進了一間小坪數的套房，住下來的感受大多完美，美中不足的就是浴室沒有窗戶及抽風機，所以相當潮濕，角落也出現水垢，讓他詢問廣大網友有無解決辦法，對此，不少網友力推「刮刀」，表示便宜效果又好。

原PO在PTT上發文，表示租屋處的浴室總是很潮濕，就算每次洗完澡都會拿電風扇瘋往浴室內吹，但依然潮濕，角落也開始出現一堆水垢、浴室的潮濕異味也越來越重，這讓他相當困擾，詢問網友們是否有碰過相同情況，「想問平常都怎麼處理浴室的潮濕，另外，有沒有什麼推薦的方法或產品，可有效清潔水漬？」

貼文發出後不少網友熱心分享，一批網友直指開除濕機，「除濕機或冷氣啊」、「可以用除濕機，電風扇不會把水氣搞掉，只是蒸發到空氣裡」、「水漬的話可以用去漬粉加熱水刷，蠻容易就可以清掉的」、「之前住木柵，除濕機開整年的；還能省水拿來澆花沖馬桶」。

此外，最多人力推的便宜神物就是刮刀，「推刮刀超好用」、「刮刀，便宜效果又快」、「刮刀就差不多，洗完澡花一分鐘弄弄就好」、「刮刀很好用，住過三間浴室不通風的都用刮刀很快就乾了」、「刮刀超級方便！刮完後衛浴門打開，保持通風就好」、「刮刀+1，效果比風扇好多了」、「刮刀超好用，每天多花10秒刮個水，浴室完全沒水垢」。

(中時新聞網)