美國總統拜登派「最好的朋友」美國前參議員陶德（Chris Dodd）率團訪台，訪團成員還包括兩位美國前副國務卿阿米塔吉、史坦伯格以及美國國務院台灣協調處處長白丹利（Dan Biers）。台南市議員謝龍介認為，因為美中對抗，所以美國要把台灣當成籌碼；美國也樂見兩岸不穩定，而愈不穩定，軍火商就來了。

謝龍介在政論節目《新聞大白話》中表示，1979年中美斷交以後，其實有蠻多高層級的人，來跟我們接觸，我們都比較低調。可是這3年多來，變成我們不斷要高調，可是從各個角度去看，這3年多來的高調，不是我們願意要高調，而是美國因為要跟大陸對抗，所以美國要把台灣形塑成它的一個籌碼。

謝龍介認為，當然台灣在戰略上，可以要得更多，我們可以創造我們更好的價值，在這個位置，我們有戰略的價值，所以要去想辦法如何讓台灣贏得更多。如果我們現在執政黨只選擇美日，像美日高峰會中，連日本都說，對台灣將來安全，日本人可能會怎樣，只是影射的說法，所以美日不敢保證台灣的安全。因為他們現在只是藉台灣，在跟大陸做對抗，攫取他們更多的經濟利益、政治利益、以及戰略上的利益。

謝龍介指出，現在蔡政府傾向一邊孤注一擲，美國也樂見兩岸不穩定，愈不穩定，軍火商就來了，假設軍火商來了，我們可以買得更多更好更便宜嗎？但實際上並不是這樣。

(中時新聞網)