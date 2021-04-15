市場資金由電子轉入傳產，水泥股挾著水泥價仍有漲升空間，有利Q2業績表現，再加上殖利率豐碩，今日水泥族群中由二線水泥廠領軍向前衝，幸福(1108)、信大(1109)、嘉泥(1103)等漲幅都在2%以上，而台泥(1101)、亞泥(1102)漲勢也不弱，約在1.6~1.8%左右。

水泥類股除了擁有漲價題材外，現金殖利率亦十分誘人，台泥109年每股擬配息3.5元，若以今日盤中股價計算，殖利率約7.3%；亞泥每股擬配息3.55元，殖利率也在7.3%左右；嘉泥每股擬配息1.4元，殖利率約6.1%；幸福每股擬配息0.7元，殖利率約4.9%；信大每股擬配息1.5元，殖利率約5.7%。

法人認為，近5年來，國內水泥族群每年的配息高，現金殖利率至少都可維持在5%以上；今年營運擺脫疫情影響，大陸又加強基建，市場需求火熱，水泥價格有撐，營運可望維持成長，應該能繳出漂亮的成績單。

嘉泥除了水泥本業外，也積極布局旅宿業，在日本沖繩，除了有國際通飯店260間房，還有豐崎溫泉飯店373間房，預計將在2024年完工。嘉泥的旅宿事業2020年受到疫情的衝擊，表現不佳，今年疫苗問世後預期疫情將會趨緩，雖然東京奧運將如期舉行，不過，預估日本不會大幅開放邊境，但日疫情降溫將先使國內旅遊復甦，嘉泥的沖繩飯店事業可望逐漸脫離谷底，轉為上升趨勢。

(時報資訊)