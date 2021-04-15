文化部藝術銀行以《再來呢—後疫情時代的新常態空間》為主題，參加2021臺灣文博會，邀請馥閣設計&拾卓設計& JOSUIa軟裝、初倉設計公司、雅群空間設計X構享聚落，營造心中理想的獨處，邀請觀眾一同漫遊。

展覽將於21～25日在松山文創園區四號倉庫展出9位臺灣當代藝術家的精采作品，包含水墨、壓克力、版畫、雕塑、裝置與新媒體等多元媒材，提出在後疫情時代很多事都超乎想像，其中「在家工作」及「被隔離」也許將成為生活中的新常態，公私領域界線的模糊化，加上網路媒體快速發展，演變出全新的社交距離，可能產生的孤獨、焦慮與疲憊感，及如何維持舒適生活狀態，並保有生理及心理健康，成為現代人的新課題。

藝術銀行營運至今邁入第8年，已收藏逾2,300件臺灣藝術家作品，透過租賃流通，將作品展示於公共空間，鼓勵用藝術刻劃舒適有感的環境，為企業機構建立風格形象，與大眾產生更多聯結及溝通。

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