台灣人好客習俗反映在「辦桌文化」上，許多地方宴客都非常講究，主辦人精心準備10至12道佳餚，就是怕客人沒吃飽喝足。不過，有位網友發現，辦桌場合中常見的「燉全雞湯」，幾乎都沒有人會吃，吃了反而還被嘲笑。對此，網友提出關鍵理由，意外引起熱議。

原PO在PTT上以「辦桌雞湯的雞真的沒人在吃嗎？」問道，宴會辦桌常出現土雞湯、烏骨雞湯這道菜色，但過去卻因為吃雞湯裡的肉反被朋友嘲笑「這種雞肉哪有人在吃的，都嘛老母雞吊湯，肉早就不好吃了，你真的沒見過市面耶！」原PO只好無奈地說，「我覺得好吃不行嗎？」

對此，不少網友指出關鍵，「主要是煲湯後的雞肉很乾柴，確實不好吃」、「因為蒸太久，肉沒味了，湯才是重點」、「精華都在湯裡，肉早就沒什麼味道了」。但也有網友反駁表示，「燉湯的雞不是鍋裡那隻」、「雞跟湯是分開做的，誰會像你家庭燉雞一鍋到底啦」、「講究的店熬湯的雞跟用來吃的雞是分開處理的」。

許多人甚至認為，辦桌雞湯才是最受歡迎，也是最常被打包的一道菜。「好吃阿，雞肉纖維很好嚼」、「我絕對打包這一道菜」、「辦桌的雞湯幾乎是最不雷也好吃，不吃的傻了」、「辦桌最愛就這道菜」、「我什麼都不打包就是會包雞湯」。究竟許多人都只喝湯不吃雞肉的原因到底為何？網友認為，恐怕是雞湯都比較後來才上桌的緣故，「早就都吃飽，吃不下了」。

(中時新聞網)