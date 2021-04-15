謝采紋（采子）14日被爆搶閏蜜何紫妍（荳荳）的男友何孟遠，兩人親蜜對話私訊陸續被挖出，即便雙方陸續發聲明表示從沒交往過，不認劈腿醜聞仍止不住網友怒火；本報今（15日）晚間接獲民眾爆料，指《全明星運動會》3月3日在板橋第一運動場錄標槍項目，當天現場運動民眾清楚聽到，何孟遠射標槍時大喊「為采而射」，結果標槍成績射破大會記錄，該爆料民眾事後看《全明星》節目播出，發現何孟遠當天大喊的這四個字時整段被剪掉，質疑節目製作單位護航何孟遠、原來節目好看全靠護航？

對此，《全明星》製作方「好看娛樂」回應：「我們的鏡頭沒有拍到這個，我們播出就是展現比賽最好看的一面。」但根據經驗，以該節目的編制，現場至少安排近10台攝影機，不太可能沒有機器拍到才對。

何孟遠當天標槍成績不錯，他事後在IG發文：「啊嘶！看著天空那朵雲，我相信，我要射到你心裡去。」他表示看似簡單的射鏢槍，卻花了許多時間練習，身體肌肉不斷的拉傷，帶著身體的疼痛，還是要賭上一把，「射出去的時候，心裡不再想動作如何做，只有三個字，我相信」；此番文字如今看來格外諷刺。

(中時 )