雖然美股因3月零售銷售出現報復式反彈，美債殖利率暴跌，但台積電(2330)ADR下跌逾2％，導致台股今天開低表現，盤中台積電跌幅逾2％，跌破5日及10日線支撐，盤面原物料等傳產族群及大立光(3008)、鴻海(2317)等走揚，盤面人氣活絡，指數數度翻揚，預估今天成交金額仍有4000多億元。

分析師指出，今天指數看台積電表現，台積電下挫壓抑指數，但盤面資金充沛，族群輪動明顯，今天還一度創下17097點的波段新高，台股沒有出現長黑大跌時，整個盤面還處於多方趨勢。

外資在台股操作維持相對保守，現貨昨日僅小幅買超43.1億元，而期貨仍留下大量空單，將指數空間恐被壓抑。不過，整體內資相對樂觀，政府基金在指數拉回時持續護盤，投信在大型權值股也多站在買方，融資也維持緩步增加，又以航運、原物料等族群表現強勢，投機氣氛也相對濃厚，DR股再度出現多檔漲停。短線土洋對作跡象明顯，指數維持上有壓下有撐，沿著5日均線突破新高。

(時報資訊)