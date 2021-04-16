美國有意擴大限制對大陸半導體設備出口，禁止出售成熟製程生產關鍵機台深紫外光(DUV)設備，市場認為大陸最大晶圓代工廠中芯擴產計畫將受限，導致產能更加吃緊，對台廠聯電(2303)、力積電(6770)等有利。

此外，中芯也是大陸編碼型快閃記憶體(NOR Flash)龍頭兆易創新的代工廠；去年開始，受到中芯被美國列入管制，台廠華邦電(2344)、旺宏(2337)即收到轉單效應。現階段NOR晶片已供不應求，此消息使得市場緊缺的預期亦更劇。

據韓媒報導，美國國會指定成立的人工智慧國家安全委員會(NSCAI)已建議美國政府，禁止出口DUV等技術的設備到大陸。

先前，美國前總統川普已禁止荷蘭商曝光機大廠艾司摩爾(ASML)出口先進製程必備的紫外光(EUV)曝光機到大陸，衝擊中芯先進製程技術發展布局。若成熟製程生產必備的DUV設備，也遭到禁令，對中芯將是一大重擊，以成熟製程為主的聯電、力積電等的台廠產能則可望更為搶手。

此外，大陸NOR Flash廠兆易創新每月委由中芯代工1萬片晶圓，若中芯無法再取得DUV機台，也使得NOR晶片代工業務受限產能，有利於市場供需，對台廠華邦電子、旺宏營運有利。

(時報資訊)