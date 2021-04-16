POS廠虹堡(5258)2021年3月營收動能顯著回升，公司對未來營運成長仍樂觀看待，4月以來股價一路震盪上攻，今（16）日雖開低走跌達3.53％，但隨即向上翻紅走揚，最高勁揚6.35％至30.15元，終場上漲4.59％、收於29.65元，創去年1月底以來近15月高點。

虹堡今日成交量達4531張，較昨日2238張跳增1.02倍，創去年6月中以來近10月大量。以3月底起漲點計算，半個月波段漲幅達36％。三大法人近期亦明顯偏多操作，本周迄今合計買超達875張，其中以外資買超達862張最多。

虹堡3月自結合併營收3.63億元，月增達1.22倍、年增達31.35％，站上今年來高點、改寫同期次高。不過，受2月表現較弱影響，首季合併營收7.95億元，季減達28.53％、年減8.27％，為近1年半低點。

虹堡董事長辛華熙去年底法說時指出，歐美地區未來POS的換機潮需求仍可期，但疫情使需求何時顯現難以預測。不過，虹堡已大致完成全球通路布局，預期只待疫情結束後即可進入收割期，屆時將帶動營運大幅成長。

由於訂單僅為遞延而非取消，虹堡認為未來營運仍具可觀成長空間。辛華熙表示，仍看好歐洲及北美成長動能，日本亦會持續成長，但因基期已高、成長幅度將低於歐洲及北美。南美則須待疫情過去，預期下半年會有較大布局。

虹堡2020年合併營收創37.34億元新高、年增4.42％，本業終止連2年虧損，歸屬母公司稅後淨利跳增10.5倍至1.98億元、每股盈餘2.23元，分創歷史次高及近4年高點。公司決議擬配息0.6元，為睽違2年再發股利，將於6月25日股東常會全面改選董事。

(時報資訊)