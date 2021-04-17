台中市長盧秀燕到勤美之森建案工地，視察地下水資源淨化設備。（陳淑芬攝）

台中市長盧秀燕到勤美之森建案工地，視察地下水資源淨化設備。（陳淑芬攝）

台中市長盧秀燕今天一早到勤美之森建案工地，視察地下水資源淨化設備。她強調，全力配合中央找水各種措施度過旱情難關，但這些緊急用水是直接注入自來水管線供應到家戶，務必要確保每一滴水是乾淨安全的，找水很重要，確保水的安全乾淨更重要。另外要求中央考慮到台中市的民生及產業用水量需求，一定要超前部屬，否則旱象持續擴大，對台中衝擊太大。

因應水情嚴峻，台中地區實施「供五停二」分區供水，台市府積極協助中央尋找水源，中央在勤美之森建案工地設置地下水資源淨化設備，將新建工地地下水過濾淨化後可納入自來水管線系統使用，預計每日可供應1.05萬噸民生用水，盧秀燕今天一早帶市府團隊到場視察。

盧秀燕指出，中央在各地找水找得很急，中市透過建築工地的地下水及中央公園打新井等全力配合中央各種措施，感謝中市企業善盡企業責任，在國家人民有難時，提撥出將建築工地地下水及供工地安裝淨水設備，這些緊急用水過去都做產業用水， 調撥為民生用水，直接注入自來水管線供應到家戶，一定要確保每一滴水是安全、品質及潔淨， 讓市民吃到安全的水，自來水是國家產業，找水很重要，確保安全更重要。

盧秀燕表示，台中市每天的民生用水高達100萬噸、產業用水需求50萬噸，勤美之森建案工地一天將可提供1萬噸，台中市還要繼續找水，也請中央盡快水源。雖然中央答應，台中市在5月底前維持目前的「供五停二，但是提醒中央一定要考慮到台中的水量需求超前準備，將用水量要準備起來， 否則旱災持續擴大，對台中市衝擊太大。

(中時 )