國內預估已有超過50萬輛電動自行車，儘管法規限速不得超過25公里，但改裝、超速違規現象卻變多。藍委許淑華日前在臉書貼文提到，警政署統計電動自行車肇事比率逐年攀升，近五年增加13.88個百分點，修法讓電動自行車掛牌納管，是解決問題的第一步，但絕非一勞永逸的萬靈丹，若電動自行車為私自採買非法零件或請店家違法組裝，將成為法律漏洞。有超過9千名網友按讚並留言，「真的說出我們的心聲了」。

許淑華15日在臉書提到，修法讓電動自行車掛牌納管，是解決問題的第一步，但絕非一勞永逸的萬靈丹，若電動自行車為私自採買非法零件或請店家違法組裝，將成為法律漏洞，加上監理稽查單位和警察人力長期不足等問題，若交通部沒有完整配套措施之下，恐失去原先修法的目的。

因此許淑華認為，對於保障全國用路人立場而言，將電動自行車納入汽車強制險有其必要性，透過公權力制定強制保險，是對全體用路人的保障。因此，非法車輛橫行之下要如何落實強制保險永續經營，需仰賴政府跨部會整合。

不少網友則是認同地說，「委員真是用心，每個關於民眾的食衣住行，都勤於關心規劃建議」、「已經連續造成重大傷害！希望不要有類似情況發生」、「電動機車早就要納管，路上一堆闖紅燈，想怎麼騎就怎麼騎，也沒辦法舉發」。

(中時新聞網)