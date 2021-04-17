住在家裡要不要付房租？一名網友分享自家現照，不甚寬敞的空間堆滿雜物，光線也顯得陰暗，他自曝「我媽這樣跟我收一個月3000合理嗎」，對居住品質不太滿意。結果文章引起網友討論，一面倒虧原PO「有本事你搬出去啊」。

原PO兩個月前在PTT分享一樣的內容，當時他自述住家約27坪，整理後還是到處都堆滿了東西，自嘲「有人比我家還亂嗎？」沒想到再度PO文，變成要繳房租了。

媽媽要求他一個月上繳3000元，且要幫忙煮飯、買菜、打掃，洗澡不能開馬達。生活上也有多項要求，不能大小聲、不能罵髒話、不能不耐煩，連網路都只能用到晚上11點，原PO怒問「這樣收3000覺得合理嗎？」

網友踴躍回覆，覺得網路不能吃到飽實在很過分，多數人虧原PO「如果你覺得貴，可以搬出去」、「月租3000，能找到的房子更糟糕」、「說真的，就算把你趕出去住，你一個月孝親費3000合理吧」。

也有網友對原PO的家不敢領教，直指寧願花更多錢去外面租屋，起碼生活品質好一點，「不是對你媽不敬，但她可能有屯物症」、「家裡跟倉庫一樣，一個月300我都住不下去」、「要不要好好溝通，把家整理得舒服一點」。

房子約27坪不算太小，但過多雜物堆放，顯得擁擠。（翻攝PTT）

(中時新聞網)