北市某科技公司的高階主管阿欽（化名）出軌同公司的女櫃台小宜（化名），正宮發現丈夫與小宜多次互傳甜蜜訊息，包括「寶貝」、「一起滾床」等，不倫戀情曝光後，阿欽曾在正宮面前簽下協議書承諾會斷乾淨，但卻未徹底執行，正宮不堪被綠，氣得一狀告上法院。台北地院審後，判小宜須賠償7萬5千元，可上訴。

判決書指出，正宮主張她與阿欽結婚多年，兩人婚後育有3名子女，卻在2019間意外目擊阿欽的手機跳出多則訊息，一看才驚覺丈夫在外有染，在對話中，阿欽與該名女子互傳，「我愛你」、「要一起滾床」，正宮質問阿欽之下，他才坦承與公司的櫃台小姐發展出婚外情。

正宮不甘心被綠，最後要阿欽簽下協議書，承諾會斷開姦情，不料，阿欽與小宜的感情不是說斷就斷的了，兩人又再次搭上線，讓正宮於精神上承受巨大痛苦、痛心欲絕，憤而向小宜提告求償30萬。

台北地院審理時，小宜聲稱，她並不知道阿欽已婚，也沒有與阿欽發生性關係，是遭到對方矇騙；而法官勘驗兩人的對話紀錄卻發現，阿欽曾傳送「我多想我這輩子能重來，但我不行，他們還這麼小，我走了他們會一輩子恨我」、「我必須在他們面前假扮是個好爸爸」，等訊息給小宜，顯見小宜應知道阿欽已有家室，認定其侵犯配偶權屬實，判賠償7萬5千元為適當，可上訴。

(中時新聞網)