高雄震威宮過火驚傳意外 18名信徒燒傷緊急送醫 18:162021/04/17 中時新聞網 黃瀞儀 、中時、 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市甲仙區威震宮17日舉行宮廟活動，共有16名信徒在過火時被燒燙傷，陸續送往旗山醫院救治。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市甲仙區威震宮17日舉行宮廟活動，共有16名信徒在過火時被燒燙傷，警方到場拉起封鎖線調查。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 高雄市甲仙區震威宮17日舉行宮廟活動，共有18名信徒在過火時，腳部被燒燙傷，陸續送往旗山醫院救治。 高雄震威宮過火驚傳意外 至少13人燒傷緊急送醫(圖片取自/Google街景) 警方初步調查，當時法師帶著乩童、信徒等人過火，第一批4個人在過火後，就發現腳部被燒燙傷。接著抬神轎的8人不察，也跟著過火，其中有兩人父子檔倒地，令抬轎隊伍為之傾斜倒地。有信徒見狀，衝進火堆救人。 遭燒燙傷民眾約10多歲至50多歲民眾，疑似過火時溫度沒控制好，所幸，18人皆無生命危險。 大甲媽停駕福寧宮3小時 兩宮廟PK 他1人吃下19塊豬腳 高雄淫窟銷魂「77傳奇」神似鍾楚紅 老司機回鍋搶掛號 (中時新聞網) #震威宮 #13 #舉行 #宮廟 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 用生命踩煞車殉職司機員袁淳修母姊 追思會感謝救難人員 11:382021/04/16 生活 民進黨新竹市黨部參與大甲媽遶境 為台灣、新竹祈福 15:192021/04/16 寶島 天天飆 沒買中鋼虧大了 他洩這2檔散戶快跟上 18:042021/04/16 財經 數萬信眾恭迎大甲媽回鑾清水 150警力護轎 15:132021/04/17 生活 拱天宮媽祖刈火後回鑾 苗縣長赴朝天宮 15:402021/04/17 生活 花旗台灣員工大會 員工：照本宣科無新意 12:422021/04/16 財經 投銀圈估 13市場分別出售！花旗兩大金雞母 引爆爭奪戰 04:102021/04/17 財經焦點 大甲媽遶境第7天 顏寬恒超親民舉動曝光 上萬網友大讚 07:212021/04/17 政治 金犢三十校園分享會 樹德科大 強勢登場！ 13:052021/04/17 兩岸 美國FedEx爆槍擊案 至少8死60傷 04:102021/04/17 國際大事 花旗震撼彈286萬卡友傻眼 網哀「Air pods還有嗎」：今天還給我推銷 11:482021/04/16 財經 社會熱門新聞 女開西濱突聽見「撞砂石車很爽」 當下這想法意外救回一命 - 社會 服務處遭噴漆王定宇不追究 謝龍介呼籲獸醫師勇敢出面 - 社會 竹科工程師酒後狂噴三字經 還喊「告我啊」下場慘了 - 社會 高雄震威宮過火驚傳意外 至少16人燒傷緊急送醫 - 地方萬象 女騎士後照鏡驚見亮點 網看照笑翻：難道是美女牙醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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