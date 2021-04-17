高雄市甲仙區威震宮17日舉行宮廟活動，共有16名信徒在過火時被燒燙傷，警方到場拉起封鎖線調查。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市甲仙區震威宮17日舉行宮廟活動，共有18名信徒在過火時，腳部被燒燙傷，陸續送往旗山醫院救治。

高雄震威宮過火驚傳意外 至少13人燒傷緊急送醫(圖片取自/Google街景)

警方初步調查，當時法師帶著乩童、信徒等人過火，第一批4個人在過火後，就發現腳部被燒燙傷。接著抬神轎的8人不察，也跟著過火，其中有兩人父子檔倒地，令抬轎隊伍為之傾斜倒地。有信徒見狀，衝進火堆救人。

遭燒燙傷民眾約10多歲至50多歲民眾，疑似過火時溫度沒控制好，所幸，18人皆無生命危險。

(中時新聞網)