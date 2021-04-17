味全龍隊「龍狀元」王維中今天再度登板，他用39球完成2局投球，賽後總教練葉君璋及他本人都認為狀況比前一場好，但王維中認為，自己的心態必須要再修正，「今天太亢奮，2好球後想催球速導致保送。」

王維中此役中繼2局最快球速150公里，投出2次四壞球保送，葉總認為王維中此役表現比上一場好，但仍有些地方需要修正，「他的身體比較早跑掉，導致球路比較壓不下來。」王維中預計下周三對富邦悍將時再出賽，至於用球數則要視手的狀況再決定。

王維中也表示，自己的身體狀況感覺很好，不過投球時太亢奮，在2好球時太想催球速，「其實也可以投給他們打，這樣用球數也就不會太多，這部分的心態是需要再調整的。」

對於教練團循序漸進增加用球數，王維中表示，「在國外也是下去（小聯盟或是二軍）調整，這次是直接用比賽調整，很謹慎，下次可能會再加20球，投60球吧！」

(中時 )