台中市中華路1棟透天民宅昨(18日)深夜傳出重大火災，警消在現場救出3歲易姓女童、5歲易姓男童及5歲邢姓女童，但3名幼童送醫後仍不治，另1名58歲張姓男子手臂燙傷、27歲劉姓女子咳嗽、身體不適目前均無大礙，由於現場濃煙非常大，三名幼童分別在民宅2樓與3樓間的樓梯間轉角，疑似被嗆暈後無法逃生，3人均縮在樓梯轉角處，景象令人不忍，台中市消防局將在上午回到現場進行調查起火原因。

台中市民宅火警內3幼童遭嗆昏燒傷喪命，消防員：全困在樓梯間轉角。(陳淑芬台中傳真)

根據起火住宅一樓美髮店的吳姓屋主表示，2樓和3樓共分隔成6間房間，出租給員工及家人居住，昨天深夜時是從3樓冒出濃煙，案發當時有鄰居發現3樓火警，對外呼救並報案，但火勢延燒得來得太兇猛，警消到場時現場已經陷入一片煙幕。

台中市消防局表示，昨(18日)晚間23時7分接獲通報，中華路二段1處透天民宅發生火災，由第七大隊分隊長李震雁帶隊，派遣消防車15輛、救護車4輛及消防人員51人緊急前往搶救。

搶救人員到場，該棟起火民宅為2樓R.C建物、3樓為加蓋鐵皮屋，1樓為美髮剪燙店，現場3樓起火燃燒，濃煙密佈無法進入，有3名孩童受困。搶救人員到場，民宅3樓冒出濃煙，立即佈署水線進入搶救，並分組實施人命搜救，由第七大隊副大隊長陳樂憶到場擔任指揮官。

消防人員緊急灌救，並進入火場在23時17分於3樓下2樓樓梯轉角處發現3名小孩，包括3歲易姓女童、5歲易姓男童及5歲邢姓女童，救災人員陸續救出3童都已無呼吸心跳，經現場緊急搶救後，分別送中國附醫及澄清醫院平等院區救治；另1名58歲張男雙手約3％、2度燒燙傷，27歲劉女咳嗽、身體不適，兩人均送至中國附醫醫治。

搶救人員在23時24分撲滅火勢， 2樓房內寢家具燒燬，現場燃燒面積30平方公尺，初步估計財物損失約10萬元。至於起火原因，仍待進一步追查。

(中時新聞網)