台中市中華路1民宅深夜失火，3童喪身火窟。（台民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中市中華路昨日深夜民宅火災，奪走一姓兄妹及邢姓女童3條稚嫩性命，刑姓女童父親趕到現場說，他以前曾看到過易姓男童玩打火機被他搶下，擔心發生火災，沒想到還是發生大火，他懷疑是小孩子玩打火機釀禍，悲慟至極的說；「我唯一的孩子耶！5歲而已，還沒唸書耶！」。

這起火災發生在昨天晚間11時許，中華路1棟透天民宅大火，該兩樓建物R.C建物，1樓為美髮剪燙店，3樓為加蓋鐵皮屋。警消出動雲梯車到場救援，在3樓下2樓樓梯轉角處發現3名孩童受困，陸續救出都已無呼吸心跳，送醫搶救不治，包括3歲易姓女童、5歲易姓男童及5歲刑姓女童。另1名58歲張姓男子手臂燙傷、27歲劉姓女子咳嗽、身體不適，經送醫醫治。

3名身亡孩童分屬兩個家庭低收入戶租住2、3樓，易姓兄妹，易父案發時不在家，易母當時行蹤不明；鄰居指出，易姓夫妻都是1樓美髮廳的員工；邢姓男子與劉女為男女朋友，育有邢男前妻所生的5歲女兒，發生火災時刑男不在家。

邢姓女童的父親表示，他前天上班到很晚，昨晚7時許起床要出門處理事情時，發現小孩都不在，問劉姓女友才知道小孩都被帶出門，稍晚劉姓女友跟他說已帶小孩回家、也洗澡完，以為孩子都睡著了，沒想到是在玩打火機，進而發生憾事。

另名受傷的張男是住在3樓住戶，他拿著水桶折返樓上助3名幼童脫困，可惜火煙太大而作罷，過程中仍造成張男雙手約3％、2度燒燙傷。

(中時 )