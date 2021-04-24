高雄市田寮區南安里附近24日10點半左右發生山林火警，火場面積約1公頃，消防局獲報後出動19車42人前往搶救，未料途中傳出意外，前往支援的彌陀分隊消防車，疑因風向改變，火勢瞬間往消防車輛猛烈燃燒，所幸該車2名消防員緊急閃避，沒有生命危險。

高雄市消防局於24日上午10點45分獲報，指出田寮區南安里內安15號旁鄰近出現竹林雜草火警，立即出動田寮、彌陀、阿蓮、岡山、永安、楠梓、大社、路竹、右昌、湖內分隊，共計19車42人前往搶救。

約下午1點10分，為防止周邊民宅工寮及經濟作物受到延燒，2名彌陀消防分隊隊員搭乘小水箱車前往支援田寮山林火警，行駛時因道路兩側皆為山谷，故車輛僅能停放於山坡上方，救災人員剛下車部署水線時，突遇山谷風急速竄起，火勢瞬間往消防車輛猛烈燃燒，因谷底火勢夾帶火流急速竄起，加上山谷及山坡滿佈芒草及竹林，使得火勢瞬間延山坡猛烈燃燒而上，迅速延燒至車艙。

消防局表示，當下消防員欲上車將車輛駛離，但因當下輻射熱過大，駕駛無法靠近，副駕駛及其他救災人員立即由鄰近車輛拉水線進行搶救，但火勢過於急速猛烈，雖佈水線立即搶救，仍有半面車體遭燒毀，所幸該車2名消防人員及時撤離火勢範圍，僅受輕傷無生命危險。

高雄市消防局長李清秀表示，該2名消防員有感灼熱，其中1名手臂輕微紅腫，未送醫，2人仍盡責的繼續留在現場打火，火勢於傍晚5點57分撲滅，整起意外是「不幸中的大幸」。

(中時 )