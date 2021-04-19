含萊克多巴胺美豬從今年元旦開放至今已逾4個月，根據「豬肉儀表板」統計，截至4月15日的進口豬肉已超過2萬公噸，但是至今仍未顯示有任何萊豬進口，各界質疑「進口萊豬到底去哪了？」農委會主委陳吉仲強調，目前沒有任何萊豬進口是市場導向的結果，進口豬肉6到7成是做所謂的加工，清楚標示就是保護消費者的最好方式。

立法院經濟委員會今(19)日邀請農委會主委陳吉仲、衛服部及原能會代表就開放萊豬進口影響、我國針對日本福島核電廠排放輻射廢水之反制因應舉措進行報告，並備質詢。

陳吉仲表示，國人一年食用豬肉量約90萬公噸，其中9成是國產豬僅1成為進口豬，進口豬肉當中有6到7成是做所謂的加工，其餘2到3成才會到市場通路，如果到市場通路查看，大部分都是用台灣豬標章，加工食品部分，包裝背後都會標註原料的來源國，我想這個可以來說明整個標示的執行狀況。

陳吉仲說，萊克多巴胺的豬肉開放反而讓國內的市場佔有率提高，以去年來看，國內豬肉生產量已提高到9成3左右，證明一旦有了標示，對國內產業界會更好。

媒體問到，國民黨團總召費鴻泰質疑，民進黨因為怕萊豬公投，8月28日之前都不會進口美豬，因此豬肉儀表板其實並不確實。

陳吉仲回應，豬肉儀表板百分之百正確，而且都是經過關務署、食藥署、防檢局3個單位共同確認，至今仍沒有萊克多巴胺的豬肉進口是市場導向的結果，因為政府的配套措施完整，所有的豬肉跟豬肉加工品無論在餐飲場所、販賣場所都要清楚標示，這個標示就是對消費者負責的最好措施，如果含萊克多巴胺豬肉超過標準，不是退運就是銷毀。

媒體另問到，假設8月28日反萊豬公投通過的話，如何保證人民不會吃到萊豬？

陳吉仲說，美國使用萊克多巴胺在養豬的比例越來越少，反而是用在牛肉的比例越來越多，國人每人每年吃到的美國萊牛比例遠超過豬肉，但不管是哪一種牛肉或豬肉，只要確保在安全容許量底下就是安全的。

(中時 )