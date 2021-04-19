空軍司令熊厚基19日到潘穎諄靈堂弔唁，並慰問家屬。（莊哲權攝）

失聯27天的飛官潘穎諄遺體，昨天運回台東後，空軍馬上在市立殯儀館設立靈堂，空軍司令熊厚基，今天到靈堂弔唁並慰問家屬；潘父感謝三軍辛苦搜救，潘穎諄的哥哥也在臉書貼文表示，將陸續把弟弟「真男人」的一生事蹟，跟大家分享，手足情深，表露無遺。

「雖然在人世間短短29年，哥哥會盡力的把你活在我心中的故事，寫出來跟大家分享你的一生『真男人』事蹟」，潘穎諄的哥哥在臉書貼出他跟弟弟小時候的合照，並表示將會每天在FB貼文，弔念他最愛的弟弟，也請認識潘穎諄的同學朋友，多分享跟穎諄相處的事蹟；文章貼出後，果然有不少人提供小故事。

「謝謝老公選擇了我」，潘穎諄與妻子去年10月17日才結婚，潘妻當時就在臉書出曬出婚紗照，並貼文說「從新娘房到會場的路途上看著鏡中的自己，說真的想都沒想過這一天來的這麼快」，小倆口今年2月初生下愛的結晶，當時潘的爸媽還向大家介紹潘家的金孫，沒想到兒子滿月後10多天就出事，爸爸再也見不到兒子長大。

因軍機事故已經來台東多次的空軍司令熊厚基，19日上午到台東市立殯儀館，向潘穎諄上香，也代表總統慰問家屬，跟家屬談了約15分鐘後才離去，沒有接受訪問；看似堅強的潘父轉述，司令表達總統很關心此事，他也非常感謝三軍這段期間辛苦搜救，「回來就好，我以我兒子為榮」。

空軍表示，潘穎諄遺體20日還要再進行細部的相驗，希望能確定死亡原因，相驗完成會委託76行者進行泡水多日的遺體修復，等到遺體修復完成後，會尊重家屬意見，為潘穎諄舉辦隆重的公祭，並追晉潘穎諄少校官階。

(中時 )