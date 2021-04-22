藻礁公投日前挾逾70萬份連署送進中選會，可望在8月底舉行公投，總統蔡英文今天將與環團會見，其中代表之一正是藻礁公投領銜人潘忠政，會前受訪時指出，政府保護藻礁與總統的美意背道而馳，中油應停工並思考三接遷離大潭的方案，否則如果公投過關後現在仍持續施工，希望進入總統府後有好消息跟大家報告。

至於部分外界人士質疑有政治考量，潘忠政指出，今天雖然應國民黨永續會召集人邀請討論氣候變遷的問題，但沒有其他的政治考量，「絕對沒有下指導棋」，也沒有提及公投合作的部分。

潘忠政強調，政府指出藻礁公投是環保對環保，並提及不用三接就要用中南部人的肺保護藻礁，但不同意這個看法，三接還有觀塘是程序不正義的問題，如從2015年就不斷提要設立保護區、政府各單位卻不斷互踢皮球，甚至護航、到環評時也看到過程的顢頇，最後才會不得已走上公投這條路。

潘忠政指出，過去曾經形容總統是藻礁的局外人，希望她今天能夠成為局內人。

(中時 )