南韓女星俞利岀身自少女時代，她當了6年練習生才出道，近日她上韓綜《多吃家》聊到當年準備出道前，全家人一起瞞著她，媽媽乳癌復發的消息，使得俞利一度埋怨過媽媽，更脫口氣話「為什麼把我變成一個不懂事的女兒」，讓她至今回想起來還是很後悔，覺得傷害了媽媽。
俞利在節目上透露，當年她在準備出道時，媽媽罹患乳癌又復發，一家人生活在一起，卻只有俞利被瞞著，直到媽媽治療、化療完，她才被告知，讓俞利知情後不自覺便生氣了。
俞利哽咽表示，那時自己忙著準備少女時代出道的活動，媽媽因為怕妨礙到女兒出道才說，而俞利一知情此事，她只覺得生氣「為什麼明明就生病，還要獨自承受」，比起對媽媽的感謝，俞利反而先表現出失落的心情。
儘管心意不是那樣，但想到媽媽已經嚴重到要做手術，並有可能再也見不到她的情況，俞利甚至還激動對媽媽說：「為什麼把我變不懂事的女兒？」直到現在她仍覺得當時那句話可能傷害了媽媽，對此很愧疚，而俞利也透露媽媽努力對抗病魔，現在保持健康狀態。
(中時新聞網)
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