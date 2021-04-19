賈靜雯和修杰楷婚後育有2個可愛女兒咘咘和Bo妞，近日她帶著孩子探索爬蟲動物的生態，沒想到咘咘不僅不害怕，還大膽把蛇掛在脖子上，讓網友都驚嘆她膽子好大，賈靜雯也驕傲表示：「有其母必有其女，這樣的膽子是天生的。」

賈靜雯帶著2個寶貝女兒去參加朋友小孩的生日趴，現場的主題是爬蟲動物的生態，因此有許多爬蟲類動物在現場，「真的很有意思，這樣近距離互動」，她也興奮表示「媽媽比孩子還開心。」

只見賈靜雯大膽將變色龍放在手上和頭上，還有讓蛇爬在手上，玩得不亦樂乎，不過沒想到咘咘也完全不怕，把蛇掛在脖子上表情依舊淡定，讓賈靜雯也驕傲表示：「有其母必有其女，這樣的膽子是天生的。」

網友看到都直呼咘咘太勇敢了，「咘咘長大了，小時候連掃地機器人都怕」、「天啊！好勇敢，我無法」、「咘咘太強了，超大膽」。而也有人問到咘咘怎麼戴眼鏡了？其實，賈靜雯之前就透露過女兒的眼疾。

咘咘之前在學校檢查視力時，發現兩眼視差高達600度，也就是俗稱的弱視，她得知消息相當自責，認為自己竟然沒發現，但醫生表示這是出生的時候就有的，也不會有特徵及反應，還好及時發現能在黃金時期治療，坦言第一時間有點難過，但轉個念頭還好及早發現。

(中時新聞網)